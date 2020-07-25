Haber Giriş: Kaynak: AA
Formula 1 takvimine 3 yeni etap
[Fotoğraf: AA]
Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonu takvimine Almanya, Portekiz ve İtalya etapları dahil edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 sezonu takvimine Almanya, Portekiz ve İtalya etapları dahil edildi.
Almanya'nın Nürburgring Pisti 9-11 Ekim, Portekiz'in Uluslararası Algarve Pisti 23-25 Ekim ve İtalya'nın Imola Pisti ise 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak.
Öte yandan İtalya'daki yarışın, üç gün süren diğer etapların aksine iki günde tamamlanması bekleniyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu, 3-5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'si ile başlamıştı.
Etiketler: formula 1Son Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 02:24
Sıradaki Haber
Kostas Sloukas Olympiakos'a döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz