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Balıkesir'de denize giren genç futbolcu boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Marmara ilçesinde denize giren Bandırma Sanayisporlu futbolcu Serhat Birincioğlu boğuldu.
Çınarlı Mahallesi sahilinde arkadaşıyla denize giren 19 yaşındaki Birincioğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredekiler, denize girerek Birincioğlu'nu sudan çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Birincioğlu, 112 Acil Servis ekibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Genç futbolcunun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Birincioğlu'nun daha önce Gönen Belediyespor ve Etispor takımlarında forma giydiği öğrenildi.
Etiketler: balıkesir Bandırma Sanayispor Serhat Birincioğlu denizSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 17:49
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