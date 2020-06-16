Andone, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Nasıl veya nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için endişelenen ve destek mesajları atan herkese kalpten teşekkürler ediyorum. Sezon benim için bitti. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezondu."

Rumen futbolcu, Galatasaray taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

"Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim ve insanları hayal kırıklığına uğrattım. Sizlerden özür diliyorum. Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayamama rağmen bu harika kulübün formasını giyerken çok ayrıcalıklı hissettim. Sizlere desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum."

Florin Andone, sezon başında İngiltere'nin Brighton kulübünden kiralık geldiği Galatasaray'da 9 maça çıktı ve 2 gol attı.