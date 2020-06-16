İtalya'nın dev kulübü Milan'da forma giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında çıkan habere göre Mayıs ayında sakatlanan 38 yaşındaki golcünün, 28 Haziran'da oynanacak Roma maçında hazır olacağı bildirildi.

Öte yandan İsveçli golcünün sezon sonunda Milan'dan ayrılacağı ve ülkesine döneceği de iddia edildi.

Ocak ayında eski kulübü Milan'a dönen İsveçli golcünün, kulüpte ödemelerin aksaması nedeniyle yönetimle arası açık.

Milan CEO'su Ivan Gazidis ile de tartıştığı söylenen Ibrahimovic'in sezon sonunda Milano ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ibrahimovic, sezon sonunda Milan'dan ayrılıp hisselerini satın aldığı İsveç ekibi Hammarby'ye futbolcu olarak katılacak.

38 yaşındaki İsveçli efsane, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.