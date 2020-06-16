Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Yusuf Yazıcı'dan iyi haber
[Fotoğraf: AA]
Yusuf Yazıcı'nın doktorundan iyi haber. Milli futbolcuyu İtalya'nın Roma kentinde tedavi eden Prof. Dr. Mariani, "Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek" dedi.
Yusuf Yazıcı’dan güzel haber. Milli futbolcuyu Roma’da tedavi eden İtalyan Prof. Dr. Mariani, oyuncunun son durumunu TRT SPOR’a değerlendirdi.
Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor şunları söyledi:
''Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek. Yusuf’un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. Türkiye, İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma’da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı.''
Etiketler: yusuf yazıcıSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 18:27
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