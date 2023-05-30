Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.05.2023 14:59

Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi mücadelesine 31 Mayıs Çarşamba günü Antalya'da oynayacağı Güney Kore maçıyla başlayacak.

Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore
[Fotograf: TRT SPOR]

Antalya Spor Salonu’ndaki organizasyonda Türkiye, Güney Kore ile saat 20.00’de, Sırbistan ise ABD ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

FIVB Milletler Ligi'nin 31 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 1'inci hafta karşılaşmalarında Filenin Sultanları, Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile mücadele edecek.

Finaller ABD'de

Milli takım, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin 2'inci haftasında 14-18 Haziran’da Hong Kong’da, 3'üncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz’da Bangkok’ta mücadele edecek.

Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz’da ABD’nin Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018’de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021’de ise üçüncülük elde etti.

Maç programı

Filenin Sultanları'nın ilk hafta maç programı şöyle:

31 Mayıs Çarşamba:

20.00 Güney Kore-Türkiye

1 Haziran Perşembe:

20.00 Türkiye-Sırbistan

3 Haziran Cumartesi:

20.00 Türkiye-İtalya

4 Haziran Pazar:

20.00 ABD-Türkiye

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya Filenin Sultanları Güney Kore Voleybol
Sıradaki Haber
İki Türk hentbol hakemi Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
16:14
Fransa'da Korsikalı aktivistin hapishanede öldürülmesinde yönetim kusurlu bulundu
16:10
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Azerbaycan'da
16:12
Trakya'da sağanak etkili oldu
16:00
Evrenin ilk dönemlerinde Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızlar oluştuğu keşfedildi
15:57
Rusya: Ukrayna’daki merkezi karar alma noktalarını vurduk
Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ