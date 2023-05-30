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Spor
DHA 30.05.2023 14:32

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez sakatlandı

Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Süper Lig'in 36.  haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, mücadele öncesi Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir yazılı açıklama yaptı.

"Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır."


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