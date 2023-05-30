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Spor
AA 30.05.2023 13:40

Milli para atıcı Aysel Özgan'ın hedefi Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Milli para atıcılık sporcusu Aysel Özgan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda birincilik hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli para atıcı Aysel Özgan'ın hedefi Paris 2024 Paralimpik Oyunları
[Fotograf: AA]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentinde geçen yıl kasım ayında düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde birinci olan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Özgan, Fransa'daki Para Atıcılık Dünya Kupası'nda da aynı kategoride 240 puanla dünya rekoru kırarak, 2024'teki Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Bedensel engelliler atıcılık dalında, 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre ateşli tabanca (P4) branşlarında yarışan Özgan, yeni turnuvalara hazırlanıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'ndaki havalı silahlar poligonunda çalışmalarını sürdüren Aysel Özgan, temmuz ayında Hırvatistan'da dünya kupasında yarışacağını söyledi.

Özgan, ardından Avrupa oyunları ve dünya şampiyonasında başarı elde etmek istediğini dile getirdi. Özgan, yarışacağı 5'inci paralimpik oyunlarına odaklandığını vurguladı.

"İnşallah bu olimpiyatta da hayalim; tekrar tarihe geçmek, kendi rekorumu tekrardan kırmak. Olimpiyatta en üst zirvede olup, kendimi orada göstermek istiyorum. Bir kadın olarak 'Türkiye'nin birincisi' demelerini çok istiyorum. İnşallah o da nasip olur."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenman süreçleri yarışma zamanlarında uzuyor

Özgan, hafta içi antrenman yaptığını, hafta sonları ise kondisyon çalıştığını ifade etti.

Yarışmalar yaklaştığında haftanın 6 ya da 7 günü uzun antrenmanlar yaptığını aktaran Özgan, gideceği yarışmaları düşünerek, çalışmaları için elinden geleni yaptığını, nefes, tetik ezişi, görüş açısı hepsinin aynı olması için uğraştığını anlattı.

"Sabah 07.00 gibi uyanıyorum, kendi başıma yatak hareketlerimi yapıyorum. Sonra annem geliyor, hareketlerimi yaptırıyor. Giyiniyorum, cilt bakımı yapıyorum, kahvaltı yapıp poligona gidiyorum. Poligondan çıktıktan sonra eve gidiyorum. Biraz dinlendikten sonra tekrar bir kondisyon çalışması yapıyorum. Bir de benim uzun yürüme cihazlarım var, 2002'den beri kullanıyorum. Uzun yürüme cihazıyla da en az bir saat ayakta kalmaya çalışıyorum. Önceden hep yürürdüm, yürüyeceğim diye uğraşıyordum. Hiç kimse ayağa kalkacağımı düşünmüyordu, ben yürüyemedim ama şimdi de bu durumdan daha kötüye gitmemek için uğraşıyorum. İnşallah böyle devam eder."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Annesi en büyük destekçisi

Anne Fatma Özgan ise antrenmanlara beraber gelip gittiklerini, bütün işlerini bırakıp kızının işlerine önem verdiğini belirtti. Özgan, kızının başarılarının devamını diledi.

"O bizim, Türkiye'nin dünyanın gururu. İstiklal Marşı'mızı söyletiyor yurt dışında. Zaman zaman zorlansam da güzel zorlanma, hiçe sayıyorum o yorgunluğu. Akşama kadar poligonda çalışıyor, eve gidiyoruz, ev işi ve diğer işleri ben yapıyorum. Kampa da beraber gidiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özgan, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan, yurt dışındaki yarışmalarda da kızına yardımcı olması için onun yanında gönderilmesi talebinde bulundu.

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