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Spor
AA 30.05.2023 13:36

Avrupa Altın Ligi'nde Filenin Efeleri'nin rakibi Portekiz

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

Avrupa Altın Ligi'nde Filenin Efeleri'nin rakibi Portekiz
[Fotograf: AA]

Romanya'nın da yer aldığı A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Danimarka'yı 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri'nin Portekiz ile oynayacağı maç, 31 Mayıs'ta TSİ 22.00'de başlayacak.

Türkiye'deki karşılaşmalarını Ankara ve Konya'da oynayacak ay-yıldızlı ekibin maç programı ve organizasyonun statüsü şu şekilde:

4 Haziran Pazar:

17.00 Türkiye-Romanya (Konya)

10 Haziran Cumartesi:

17.00 Romanya-Türkiye

14 Haziran Çarşamba:

17.00 Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi:

17.00 Türkiye-Danimarka (Ankara)

​​​​​​​Statü

Lig usulüne göre oynanacak Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Dörtlü Final maçlarına ev sahipliği yapacak ülkenin grubunu ilk sırada tamamlaması durumunda gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım da Dörtlü Final'de yer alacak.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu ise 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

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