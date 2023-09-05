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Spor
AA 05.09.2023 14:55

Filenin Sultanları yeni hedeflere uçacak

Dünya 1 numarası ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 günlük iznin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Japonya yolculuğuna çıkacak.

Filenin Sultanları yeni hedeflere uçacak

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek altın madalya kazandı.

ABD'deki büyük başarının ardından altın madalyanın yanı sıra FIVB ülkeler sıralamasında da "1 numara" unvanını alan milli takım, Arlington'dan döndükten sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Avrupa şampiyonluğu yolculuğu için önce Almanya'nın Düsseldorf kentine giden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, yenilgisiz tamamladığı grup maçlarının ardından son 16 turu ve final etabı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.

Son 16 turunda Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükselen milliler, çeyrek finalde Polonya, yarı finalde ise İtalya'yı yenerek adını finale yazdırdı.

Sırbistan'ı finalde mağlup eden Filenin Sultanları, 9 maçlık şampiyonluk serisini başarıyla tamamlayarak adını Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Havaalanında "toplanma"

ABD ve Belçika'da adeta unvan toplayan milli takıma, bu zorlu sürecin ardından sadece 3 günlük şampiyonluk izni verildi.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin dünya 1 numarasına verdiği 3 günlük şampiyonluk izni, 7 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Belçika'da 3 Eylül Pazar gecesi şampiyonluk kutlamaları yapan milliler, 8 Eylül Cuma günü İstanbul Havaalanı'nda toplanıp, olimpiyat kotası için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya uçacak.

B Grubu'nda mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek.

Filenin Sultanları, 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekibin olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül: 07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül: 07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül: 07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül: 07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül: 10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül: 13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül: 10.00 Türkiye-Belçika

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