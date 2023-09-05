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Spor
TRT SPOR 05.09.2023 14:00

Galatasaray 2 yabancı oyuncusu ile vedalaşacak

Galatasaray'da takıma yeni katılan oyuncuların ardından yabancı sayısı 16'ya yükseldi. Sarı kırmızılılar, Midtsjö'nün yanı dışında bir yabancı futbolcuyla daha yollarını ayıracak.

Galatasaray 2 yabancı oyuncusu ile vedalaşacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Sarı kırmızılılar, birkaç genç oyuncu hamlesi dışında takviye yapmayı düşünmüyor.

Galatasaray bu sezon kadrosuna birçok önemli futbolcuyu kattı. Ndombele ve Sanchez'in ardından yaz döneminde sarı kırmızılı ekibe dahil olan yabancı oyuncu sayısı 8'e yükseldi.

Midtsjö takımdan ayrılacak

Galatasaray'ın kadrosunda şu anda 16 yabancı futbolcu bulunuyor. Fredrik Midtsjö'nün takımdan ayrılmasının ardından bu sayı 15'e düşecek.

Sarı kırmızılılar, bu sezon ligdeki maçların kadrosuna en fazla 14 yabancı futbolcu yazabiliyor. Yönetim, bu nedenle bir yabancı oyuncuyla daha vedalaşacak.

Dubois veya Oliveira de takımdan ayrılabilir

Galatasaray'da Leo Dubois veya Sergio Oliveira, teklif geldiği takdirde takımdan ayrılabilir. İstenilen ayrılık gerçekleşmezse, bir futbolcunun lisansı askıya alınacak.

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