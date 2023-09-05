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Spor
TRT SPOR 05.09.2023 13:55

Fenerbahçe'de 6 numara arayışları sürüyor

Ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirmenin son günü olan 4 Eylül'ü transfer yapmadan geçirdi. Sarı lacivertliler, bu tarihten sonra alacağı yeni oyuncuları Avrupa Konferans Ligi grup aşamalarında oynatamayacak.

Fenerbahçe'de 6 numara arayışları sürüyor
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Sarı lacivertli yönetim, uzun süredir görüşme halinde olduğu isimlerden en az biriyle 4 Eylül’e kadar sözleşme imzalamayı hedefliyordu.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu tarihe atıfta bulunup, transferin yetişmemesi durumunda 15 Eylül’ü işaret etmişti.

Fenerbahçe, 4 Eylül gününü transfer yapmadan geçirmiş oldu. Sarı lacivertli camianın tanımıyla "yapbozun son parçası" olan orta saha transferi için ise birçok aday gündemde.

Beş büyük ligin önemli takımlarında forma giyen futbolcularla görüşen sarı lacivertliler, yüksek bonservis bedellerini aşağıya çekmenin yollarını arayacak.

Sarı lacivertli takımdaki oyunculara teklif gelmesi halinde ise konuyu değerlendirecek olan Fenerbahçe, transfer politikasını da buna göre şekillendirecek.

Ön libero arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler ayrıca, takıma yeni katılacak isimleri Konferans Ligi grup maçlarında oynatamayacak.
 

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