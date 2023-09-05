Az Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.09.2023 13:05

Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği alındı

FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Güney Sudan ile oynadıkları maç sırasında karnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Sırbistanlı basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği, ameliyatla alındı.

Sırp basketbolcu Borisa Simanic'in böbreği alındı

Sırbistan Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç sırasında aldığı darbenin etkisiyle hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki oyuncunun hasar gören böbreğinin alındığı, tedavinin ardından devam eden komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta sonu ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.

Kulüp kariyerini İspanya'nın Zaragoza takımında sürdüren Simanic'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren milli takım doktoru Dragan Radovanovic ise "Bu ikinci ameliyattan sonra, her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Simanic'in maçta darbe aldığı pozisyonun içinde yer alan Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot ise rakibinden özür dileyerek, "Bir sporcu olarak, durumun ciddiyetini anladığımdan bu yana büyük pişmanlık yaşıyorum. Kasıtlı bir hareket değildi. Hiçbir oyuncu, böyle bir şey yaşamak istemez." ifadelerini kullandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nın 30 Ağustos'ta oynanan grup maçında Sırbistan, Güney Sudan'ı 115-83 etmişti.

ETİKETLER
Sırbistan
Sıradaki Haber
Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu Galatasaray
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yapıyor
13:57
AFAD'dan 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
13:53
Atatürk Barajı'nda ilk kez Mersin Balığı görüldü
14:01
Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasındaki çatışmalar 10. gününde
13:49
Hindistan'ın ismi değişiyor mu?
13:44
Fındık ihracatından 1 milyar 795 milyon dolar gelir
Çeşit çeşit peynirin yayladan sofraya yolculuğu müzede anlatılıyor
Çeşit çeşit peynirin yayladan sofraya yolculuğu müzede anlatılıyor
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ