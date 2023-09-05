Dünya Motokros Şampiyonası'nda yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonuyla Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayak yarışları yapıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da 5 yılda 6. kez tamamlandığını söyledi.
Akülke, 30 Ağustos Çarşamba günü başlayan organizasyonun 4 Eylül Pazartesi günü sona erdiğini hatırlattı.
"Sezon başında Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest için Afyonkarahisar'a 300-350 bin izleyici bekliyorduk. Allah'a hamdolsun gerçekten bu sayıları yakaladık. Bizi en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi 5 yıldır, özellikle her yıl Dünya Motokros Şampiyonası seyircisi sayısının katlanması. Dünya Motokros Şampiyonası'nı yerinde izleyen sporsever, inanılmaz bir hafta sonu yaşadı."
Hafta sonu gerçekleşen yarışlarda kıyasıya mücadele olduğunu dile getiren Akülke, televizyonlar aracılığı ile Türkiye'nin yanı sıra dünyadaki sporseverlere ulaştıklarını belirtti.
"Hedefimiz Dünya Motokros Şampiyonası'nın 500-600 bin izleyiciye ulaşması"
Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın uzun yıllar yapılmasını diledi.