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Spor
AA 05.09.2023 14:17

Inter Simone Inzaghi’nin sözleşmesini uzattı

İtalyan ekibi Inter, 47 yaşındaki teknik direktör Simone Inzaghi’nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Inter Simone Inzaghi’nin sözleşmesini uzattı
[Fotograf: AA]

İtalya Serie A temsilcisi Inter, başarılı teknik adam Simone Inzaghi’nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

İtalyan ekibi, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı yakaladığı çalıştırıcıyla 2025 yılına kadar devam etme kararı aldı.

Yeni anlaşma ile 2025 yılına kadar

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin yenilenmesinden dolayı kulüp olarak mutluluk duydukları ifade edilirken, yeni anlaşma ile 2025 yılına kadar takımın başında devam edeceği aktarıldı.

47 yaşındaki teknik adam, Inter’ın başında çıktığı 112 maçta 72 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet alırken, maç başına ortalama 2.09 puan ortalaması yakaladı.

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