Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ilk iki haftayı 3. sırada tamamladı

Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında dört maç yapan "Filenin Sultanları", Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı 3-0 yendi, ABD'ye ise 3-2 mağlup oldu.

Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 mağlup olurken, üçüncü maçında Kanada'yı 3-0, dördüncü karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yendi.

Ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı. Milli takım, ilk hafta karşılaşmalarının ardından ligde 4. olmuştu.

Üçüncü hafta mücadelesi Bangkok'ta yapılacak

Ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek milliler, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la mücadele edecek.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

Maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi üçüncü hafta maç programı şu şekilde:

28 Haziran: Japonya-Türkiye

29 Haziran: Tayland-Türkiye

30 Haziran: Brezilya-Türkiye

2 Temmuz: Hırvatistan-Türkiye