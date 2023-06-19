Çocuk gelişiminde sporun etkisi

Gelişim çağında düzenli spor yapan çocuklar sadece fiziksel yönden gelişmiyor. Özellikle takım sporları, çocuğun zihinsel gelişimine de önemli katkı sağlıyor

"Önce motor becerileri geliştirilmeli"

Uzmanlara göre çocuklar spora başladıklarında ilk olarak motor becerilerini geliştirecek yüzme ve jimnastik gibi branşlara yöneltilmeli. Ardından yeteneklerine uygun bir branş seçilmeli. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melek Gözde Luş da çocukların motor becerileri belli bir seviyeye geldikten sonra, 10-12 yaşlarından itibaren takım sporlarının özellikle zihinsel gelişim açısından oldukça önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor:

“Sporun çocukların hem fiziksel hem de ruhsal, zihinsel gelişiminde çok önemli bir rolü olduğu bilinmekte. Hatta 2005 yılından larından itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘koruyucu ruhsal faaliyetler’ olarak adlandırılmakta. Dikkatlerini geliştirmekte, kurallara uymayı öğrenmelerinde, arkadaşlarıyla bir şey paylaşmayı yeri geldiğinde kaybetmeyi öğrenmelerinde çok önemli takım sporları. Özellikle takım sporları yapan çocukların ‘takıma ben de bir katkıda bulunuyorum’ duygusuyla öz disiplini de gelişiyor. Bu gelişimin bireyin akademik başarısına katkısı oldukça önemli oluyor.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çocukken yapılan sporun faydaları yetişkinlikte de sürüyor

Küçük yaşlarda yapılan spor bireyin ilerleyen yaşlarında da önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Dr. Luş, çocukluğunda spor yapan bireylerin ilerleyen yaşlarda göreceği faydaları şu şekilde açıklıyor:

“Ergenlik döneminden sonra erişkinlik hayatına bakıldığında, bu insanlar hem bireysel olarak aktif, fiziksel olarak daha sağlıklı hem de zihinsel olarak dikkatlerini ve hafızalarını koruyabilmekteler. Unutkanlık ya da depresyon gibi bir takım diğer psikiyatrik bozukluklara da daha az yakalanmaktadırlar. Bu rahatsızlıkların bulunduğu çocuk ve ergenlerde de sporun hem koruyucu hem de bunlarla baş etmeyi öğretici bir faktör olduğunu görmekteyiz."

[Fotoğraf: TRT Haber]

81 ilde 5 bin 500 antrenör ile ücretsiz spor hizmeti veriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 5 bin 500 antrenör spor yapmak isteyen çocuklara 81 ilde rehberlik ediyor, gelişimlerine katkıda bulunuyor. O antrenörlerden biri Doğan Koç.

24 yıldır basketbol antrenörlüğü yapan ve çocukların gelişimini yakından gözlemleyen Koç, sporun çocuklar üzerindeki etkilerinin çok yönlü olduğunu vurguluyor:

“Baktığınızda çocuklarda empati duygusu gelişiyor. Özür dilemeyi öğreniyorlar, paylaşmayı öğreniyorlar, özgüvenleri gelişiyor. Aynı zamanda sağlıklarına da katkısı olduğu için daha az hasta oluyorlar. Enerjisini, stresini, öfkesini dışardan gelen bütün psikolojik olumsuzlukların hepsini törpülediklerini, rehabilite olduklarını görüyorsunuz.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

2 yılda yaklaşık 5,5 milyon çocuk ve genç faydalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamen ücretsiz olarak hizmete sunulan spor okullarına 2022 yılında 4 milyon 192 bin 960 çocuk ve genç katıldı. 2023 yılında ise şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin minik sporcu bu hizmetten faydalandı.