Yaz tatilinde çocuklar için İstanbul gezi rotası

Ebeveynlerin medya okuryazarlığını artıran, çocukla olan iletişimini güçlendiren ve uzman bakış açıları sunan TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde detaylı bir şekilde ele alınan gezi makalelerini inceledik ve yaz tatili için bir rota oluşturduk. Aileler, tatil boyunca bu rotayla birlikte gerek kültürel gerekse eğlenceli aktiviteler yapabilecek.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Gezimize dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan Panorama 1453 Tarih Müzesi’yle başlıyoruz. İstanbul’un fethini görsel ve işitsel duyulara hitap edecek şekilde ortaya koyan müze, kuşatmanın geçtiği Topkapı – Edirnekapı surlarının karşısında bulunmasıyla tarihî ruhu da yaşatıyor. Haftanın her günü açık olan müzeye 08.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediliyor.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Rotamızı doğaya meraklı çocuklarla keyifle gezilebilecek bir mekâna çeviriyoruz: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. Eğitim ve öğretim yılı boyunca artan stresten uzaklaşmak ve doğayla ilişki kurmak için çok uygun bir yer olan bu botanik bahçe, çeşitli bitki türlerinin yanı sıra araştırma, eğitim ve öğretim merkezi olarak da biliniyor. Botanik konusu haricinde çocuklara yönelik kitaplar da bulunan kütüphanede 5 bin 200 kitap yer alıyor. İstanbullular için bir nefes alma noktası olan bahçe, ücretsiz hizmet sunuyor ve yaz tatili boyunca pazartesi hariç her gün 09.30-19.00 arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Dolmabahçe Resim Müzesi

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sanata ilgi duyan çocuklar ve aileleri için ise keşfedilmeyi bekleyen resimleri incelemek adına Dolmabahçe Resim Müzesi’ne doğru bir yolculuğu öneriyoruz. Müzede Osman Hamdi Bey ve İbrahim Çallı'nın da aralarında bulunduğu önemli isimlerin yanı sıra, Osmanlı padişahlarının yaptırdığı ve satın aldığı eserler de yer alıyor. Müze, pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 arası gezilebiliyor. 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için ücretsiz olan Dolmabahçe Resim Müzesi’ne MüzeKart’la da girebilirsiniz.

Şerefiye Sarnıcı

Geçmişe ışık tutan Şerefiye Sarnıcı, İstanbul’un Tarihi Yarımada içerisinde bulunan en eski su yapılarından biri... Çocuklarla birlikte gezilebilecek dikkat çekici bir mekân olan sarnıç, ülkemizde bir ilk olan 360° harita sistemiyle sanat ve teknolojiyi aynı tabanda buluşturuyor. Bin 600 yıllık saklı bir miras barındıran Şerefiye Sarnıcı’nda “su şehri” temasıyla ele alınan bir mapping gösterimi de yer alıyor. Bu gösterimde İstanbul’un su kültürüne yer veriliyor. Şerefiye Sarnıcı’nı ziyaret ederken aynı zamanda çok yakında bulunan Yerebatan Sarnıcı’na da uğramak mümkün.

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Türk müzeciliğinin temelini oluşturan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kökeni Mecma-ı Asar-ı Atika’ya (Eski Eserler Koleksiyonu) dayanıyor. Bu yüzden barındırdığı çeşitli kültürlere ait birçok eserle İstanbul’da gezilmesi gereken önemli noktalardan biri oluyor. Köklü bir tarihe sahip olan müze, her gün 09.00-20.00 arasında ziyaret edilebiliyor.

Topkapı Sarayı

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve yüzyıllarca padişahların ev sahipliğini yapan saray, yaz tatilinde çocuklarla gezilebilecek keyifli noktalardan biri. Topkapı Sarayı yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve arşiviyle dünyanın en büyük müze-saraylarından biri olma özelliğini taşıyor. Ziyaretçiler, MüzeKart’ın geçerli olduğu Topkapı Sarayı’nı salı günleri hariç her gün 09.00-18.00 arasında gezebilir.

Uçurtma Müzesi

Bir sonraki durağımızda eğlenceli bir rotaya yer veriyoruz: Uçurtma Müzesi. Türkiye’nin tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri olan müzede uçurtma okulu ve kütüphanesi de bulunuyor. Atölyeye katılım hâlinde sadece uçurtmanın ücreti alınan müzeye girişler ücretsiz. Hafta içi 09.30-17.00 arası, cumartesi günü ise özel randevuyla müzeyi gezebilirsiniz.

Kelebek Çiftliği

[Fotoğraf: AA]

İstanbul’un içinde renkli bir rota daha: Kelebek Çiftliği. Çiftlikte kelebeğin hikâyesinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterisinden sonra rehber eşliğinde iklim kontrollü kelebek serasında gezilebiliyor. Kelebek Çiftliği, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında hizmet veriyor.

34 Ormanpark

Şimdi ise rotamızı şehrin içinde nefes aldıran bir mekâna çeviriyoruz. 34 Ormanpark gerek atölyeleriyle gerek yaş sınıflarına göre ayırdığı etkinlikleriyle ilgi çekici bir durak. Orman eğitimi alabileceğiniz, çeşitli parkurlarda yarışabileceğiniz bu eğlenceli mekanı pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 arasında gezebilirsiniz.

Beyoğlu İllüzyon Müzesi

Son olarak rotamızı gizem dolu bir müzede tamamlıyoruz. Çocuklarla beraber ebeveynlerinin de ilgisini çekecek olan bu müzede birçok şeyi keşfedebilirsiniz. Eğlenceli tüneller, fotoğraf çektirme alanları ve illüzyon gösterilerinde kullanılan eşyalarla farklı bir deneyim sahibi olabilirsiniz. Müzeyi haftanın her günü 11.00-20.00 arası ziyaret edebilirsiniz.