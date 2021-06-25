İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, karşılaşmayı 25-21, 25-23 ve 25-20 set sonuçlarıyla kaybetti.

Millilerde günün en skorer ismi 17 sayıyla Ebrar Karakurt olurken; ona Eda 11, Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1'er sayıyla eşlik etti.

Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer almayı başaran miller, ilk turda çıktığı 15 maçın 11'ini kazanarak yarı finale kadar yükseldi.

Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

[Fotoğraf: DHA]

"Filenin Sultanları" yarın üçüncülük mücadelesi verecek

"Filenin Sultanları" bugün saat 17.00'de Japonya ile üçüncülük maçında karşılaşacak.

ABD ve Brezilya ise bugün saat 20.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.