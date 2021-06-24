Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Florya'da Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesi
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.
Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatayı almasının ardından çalışmalara başladı. Elmas, bu kapsamda Florya Metin Oktay Tesisleri’ne de bir ziyaret yaptı.
Başkan Elmas, Florya’da teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.
Burak Elmas’a genel kurul üyesi Bahattin Demirbilek eşlik etti.
Ayrıca Galatasaray altyapısından yetişen milli futbolcu Ozan Kabak da tesislerde Fatih Terim ile bir araya geldi.
Etiketler: Galatasaray Fatih Terim
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