Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız yurda döndü.

Olimpiyatları beşinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları, İstanbul'da çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

"Ne kadar gurur duysak az"

Kafiledeki sporcu ve antrenörlere teker teker çiçek takdim edildi.

"Türk Voleybolu'nun her geçen gün nereye geldiğini, artık olimpiyatlarda 5. olmanın üzüntü verici olduğunu, Avrupa'da şampiyon olmayıp 2. olmanın üzüntü verdiğini, VNL ligde dünya üçüncüsü olmanın üzüntü verdiği bir ortama geldik. Voleybolun çıtasının nerelere geldiğini hep birlikte görmüş yaşamış oluyoruz. Ben bu ekiple, bu kızlarımızla, bu sultanlarla ne kadar gurur duysak azdır diyorum"

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez çeyrek final başarısı gösteren Filenin Sultanları yurda döndü. A Milli Kadın Voleybol Takımı havalimanında çiçeklerle karşılandı. pic.twitter.com/CkRdSwBrZJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

Guidetti: Sonuna kadar savaştık

Başantrenör Giovanni Guidetti de son ana kadar savaşmayı sürdürdüklerini vurguladı. Güney Kore maçındaki mağlubiyet için üzgün olduklarını söyleyen Guidetti sözlerine şöyle devam etti:

"Kore maçında ise çok daha başka bir maç olmalıydı bizim açımızdan. Kore gerçekten harika oynadı. Bizim onlar kadar iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Sonuç beklemediğimiz bir şekilde yaşandı ve bunun için gerçekten çok üzgünüm"

"Tüm Türkiye'yi birleştirdik"

Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ise Türk gençliğine rol model olmayı sürdüreceklerini belirtti. Tüm Türkiye'nin maçlarda kenetlendiğinin altını çizen kaptan Erdem, açıklamarını şöyle sürdürdü:

"Bu turnuvada şunu gördük ki, biz hayatımızda en sevdiğimiz işi yaparken tüm Türkiye'yi konu milli bayrak olduğu zaman, voleybolla beraber tüm Türkiye'yi birleştirebiliyoruz. Bunu görünce inanılmaz mutlu oluyoruz. Çok güzel bir destek gördük. Gecenin 3'ünde oynadığımız maçta tüm Türkiye'nin kalbi bizimle attı. Bunların bizim için anlamı inanın çok büyük. Çünkü hepimizin bir misyonu var. Dediğimiz gibi genç insanlara bir rol model olmak zorundayız"