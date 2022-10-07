Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-22 mağlup tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran milli takım, blok sayıyla rakibine 25-21 üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (13-13), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve ABD seti 25-20 kazandı.

Dördüncü sette rakibinin blokları karşısında sayı bulmakta zorlanan milliler 14-8 geriye düştü. Saliha ile sayılar bulan milliler, Elif'in blok sayısıyla farkı bire (19-18) indirmesine rağmen son bölümde etkili olamadı ve bu seti 25-22 maçı da 3-1 kaybetti.

Milli takım grubundaki son maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.