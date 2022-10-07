Sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İngiliz futbolseverler, Norveçli golcünün ligde yasaklanması için harekete geçti.

"Haaland bir robot"

İngiliz futbolseverler "Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli" şeklinde bir imza kampanyası başlattı.

Kampanya, Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı.

Laporte de kampanyaya katıldı

İmza kampanyasına kısa süre içerisinde 2 milyon farklı kişi katıldı. İmza kampanyasına Haaland'ın Manchester City'den takım arkadaşı Aymeric Laporte de katıldı.