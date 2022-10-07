Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Filenin Sultanları" yarın Sırbistan ile karşılaşacak
[Fotograf: AA]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.
F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen "Filenin Sultanları", bu akşam saat 18.30'da ABD ile mücadele edecek.
Milli takım, grup mücadelesini yarın Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı Voleybol Sırbistan
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