Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 40-34 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko’da Tonye Jekiri 15, Calathes 12, Hayes-Davis 11 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte ise 18 sayıyla oynayan Othello Hunter karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 2’nci haftasında 14 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv’i ağırlayacak.