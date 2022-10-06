Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertliler, yeni başantrenörü ve değişen kadrosuyla ilk maçında Bayern Münih deplasmanında mücadele etti.

Maça iyi başlayan temsilcimiz 7-0'la skorda öne fırladı. Alman ekibi Corey Walden'ın sayılarıyla farkı azaltırken ilk çeyrek 21-19 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sona erdi.

Temsilcimiz, ikinci çeyreğin başında farkı 13 sayıya çıkardı. Devre sonunda tercih hataları yapan Itoudis'in öğrencileri soyunma odasına 40-34 önde gitti.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, üçüncü çeyreğin başında sakatlık geçirerek kenara geldi. Savunmada iyi bir görüntü veren sarı lacivertliler, son periyoda 59-46 önde girdi.

Final çeyreğine de iyi başlayan temsilcimiz, ilk dakika içinde farkı 17 sayıya çıkardı. Kalan bölümde de kontrolü elden bırakmayan sarı lacivertliler, Bayern Münih deplasmanından 74-62 galip ayrıldı ve sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe Beko'da 15 sayı kaydeden Tonye Jekiri, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Alman ekibindeyse Othello Hunter, 18 sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, 14 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv’i ağırlayacak.

Salon: Audi Dome

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan)

Bayern Münih: Weiler-Babb 12, Jaramaz 2, Obst 10, Wimberg, Gillespie 4, Walden 6, Winston 6, Hunter 18, Lucic 2, Zipser, Rubit 2, Sisko

Fenerbahçe Beko: Motley 8, İsmet Akpınar, Edwards 4, Pierre 10, Booker 2, Wilbekin 6, Hayes-Davis 11, Jekiri 15, Guduric 6, Calathes 12

1. Periyot: 19-21

Devre: 34-40

3. Periyot: 46-59