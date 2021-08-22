Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı
[Fotoğraf: AA]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, yarın gruptaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaşacak.
Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.
İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.
Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.
Setler: 31-29, 25-21, 25-11
Süre: 84 dakika (34, 28, 22)
Etiketler: Voleybol
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