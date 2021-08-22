Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen şampiyonada Ankara TKİ sporcusu Mert İlbars, ilk turda Gürcü rakibi Dimitri Khachidze'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İranlı Sayed Murad İsmaili'ye yenilen Mert İlbars, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj yapma hakkı elde etti.

İlk repesaj maçında Avrupa şampiyonu Bulgar Armen Edmond Nazaryan ile karşılaşan Mert, rakibini 6-1 yendi. Bir sonraki turda Kazakistan'dan Nursultan Bazarbayev'i mağlup eden milli güreşçi, son karşılaşmasında da Polonyalı Aslanbek Salimov'u 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.