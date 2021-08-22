Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tottenham lige iyi başladı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. 2'de 2 yapan Tottenham, puanını 6'ya yükseltti.
Lige, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi yenerek başlayan Tottenham, Wolverhampton'a konuk oldu.
Başkent ekibi, Dele Alli'nin 9. dakikada penaltından attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise Manchester United, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.
Southampton'ın golünü, 30. dakikada Fred (kendi kalesine), Manchester United golünü de 55. dakikada Greenwood kaydetti.
Tottenham puanını 6'ya, Manchester United ise 4'e yükseltti.
Etiketler: İngiltere
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