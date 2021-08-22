Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paralimpik 2020'ye akredite kişilerde vaka sayısı 131'e çıktı
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerde koronavirüse yakalananların sayısı 131'e yükseldi.
COVID-19'a yakalananlar arasında turnuvada yarışacak 2 sporcu yer alıyor.
Sporcuların Tokyo sahilindeki sporcu semtinde kalmadığı kaydedildi. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
Etiketler: Koronavirüs
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