Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarış, 55 ülkeden yerli ve yabancı yaklaşık 2465 yüzücünün katılımıyla tamamlandı.

Dünyanın her yerinden ve her yaştan sporseveri İstanbul Boğazı’nda buluşturan 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın, sağlık sponsoru 5. kez Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu oldu.

Türkiye'nin tanıtımına 33 yıldır büyük katkı sağlayan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl da dünyanın her yerinden, her yaştan sporcuyu İstanbul Boğazı'nda bir araya getirdi.

5 yıldır etkinliğin sağlık sponsorluğunu üstlenen Bayındır Sağlık Grubu, alanında uzman sağlık personeli ile sunduğu kaliteli hizmeti 2021'de de sporseverler ile buluşturdu.

Bayındır Sağlık Grubu, 2 tam donanımlı sağlık çadırı, deneyimli sağlık ekibi ve hazırda bekleyen ambulansları ile hem seçmelerde hem de yarış anında sporseverlerin yanında yer alarak, sporcuların etkinliği sağlıklı bir şekilde tamamlamasına destek oldu.

"Spora her zaman destek vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, sporun ve aktif yaşamın sağlık için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu kabul edilen ve Türkiye ile İstanbul'un küresel ölçekte tanıtılmasında büyük rol oynayan 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda, Bayındır Sağlık Grubu’nun 5. kez sağlık sponsoru olmasından büyük bir gurur ve onur duyduklarını ifade etti.

Sporculara benzersiz bir deneyim sunan organizasyonun, sporun toplumda yaygınlaşmasına da büyük fayda sağladığını belirten Sevgin, “55 ülkeden 2465 yüzücünün katıldığı bu dev organizasyonda, ben de sporcu olarak dokuzuncu kez yarışabilmekten dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Rüzgarın ve akıntının yönüne ve şiddetine göre her sene ayrı bir deneyim ve heyecan barındıran bu organizasyon, bir açık deniz yarışı olmasının yanı sıra, bir strateji ve performans yarışı hüviyeti taşıyor" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yıllardır yarışmacı olarak Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Sezai Sevgin, 50-54 yaş kategorisinde 48 dakika 14 saniye ile yarışı tamamladı.

Yarışma sonunda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener dereceye girenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

