Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 08:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrilen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.
Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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