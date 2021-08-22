Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis helikopteri parmağı kopan bebek için havalandı
Van'da parmağı kopan bebek, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.
Van İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, parmağı kopan 2 yaşındaki bebeğin tedavi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.
Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şubesine ait Sikorsky tipi helikopter, bebeği, anne ve babası refakatinde 112 Acil Servis görevlileriyle Diyarbakır'a ulaştırdı.
Bebek, kentteki 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.
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