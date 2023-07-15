"Filenin Efeleri" FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'yle eşleşti

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Voleybol Takımı'nın, 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu.