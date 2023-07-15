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Spor
AA 15.07.2023 16:15

Georgios Papagiannis Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Georgios Papagiannis ile anlaşmaya vardı.

Georgios Papagiannis Fenerbahçe Beko'da

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yunanistan Milli Takımı'nın formasını da giyen 26 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Georgios Papagiannis’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Basketbola Peristeri takımında başlayıp 2014'te Panathinaikos'a transfer olan 2,20 boyundaki Papagiannis, 2016 yılında ise NBA draftlarında 1. tur 13. sıradan Phoenix Suns tarafından seçildi.

Yunanistan tarihinde NBA'e en üst sıradan seçilen isim olan oyuncu, daha sonra takas yoluyla Sacramento Kings'e gitti.

Sacramento Kings'in ardından Portland Trail Blazers formasını giyen Papagiannis daha sonra tekrar Panathinaikos'a dönerek, 5 yıl boyunca yeşil-beyazlı ekip için mücadele etti

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