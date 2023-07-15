Declan Rice rekor bedelle Arsenal'da

Arsenal, Declan Rice'ı renklerine bağladı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Declan Rice transferi için Arsenal, West Ham'a 122 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Rice'ın bu bedelle Premier Lig'in en pahalı transferi olduğu ifade edildi.

Rekor daha önce Manchester City'nin Aston Villa'dan 117 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish'in elindeydi.

West Ham United’ın altyapısından yetişen Rice, henüz 24 yaşında olmasına rağmen İngiltere Milli Takımı’yla 43 maçta forma giyerken, 3 de gol katkısı sağladı.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda West Ham United ile Premier Lig’de çıktığı 37 maçta orta sahanın savunma bölümünde forma giymesine rağmen 4 gol atarken, 2’de asist üretmeyi başardı. İngiliz ekibinin geçen sezon kaptanlığını da yapan Rice, UEFA Konferans Ligi’nde 11 maçta 1 gol, 1 asist yaparken, West Ham United ile Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu da yaşadı.