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Spor
AA 15.07.2023 15:32

Genç milli hentbolcular Estonya'yı mağlup etti

Litvanya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik sıralama maçında Estonya'yı 37-15 yendi.

Genç milli hentbolcular Estonya'yı mağlup etti

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da Estonya ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 15-7 önde bitirin milliler, maçı da 37-15 kazandı.

Milli takım, 16 Temmuz Pazar günü Bosna Hersek-Bulgaristan maçının galibiyle beşincilik mücadelesine çıkacak.


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