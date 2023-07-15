Genç milli hentbolcular Estonya'yı mağlup etti

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da Estonya ile karşı karşıya geldi.
Rakibi karşısında ilk yarıyı 15-7 önde bitirin milliler, maçı da 37-15 kazandı.
Milli takım, 16 Temmuz Pazar günü Bosna Hersek-Bulgaristan maçının galibiyle beşincilik mücadelesine çıkacak.
Litvanya'da düzenlenen Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Kadın Milli Hentbol Takımı, bugün oynadığı 5-8 sıralama maçında Estonya'yı 37-15 yendi.— Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) July 15, 2023
Milli takımımız yarın 12.30'da Bosna Hersek-Bulgaristan maçı galibiyle beşincilik maçı oynayacak. pic.twitter.com/SXA0jsRtOQ