Genç milli hentbolcular Estonya'yı mağlup etti

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da Estonya ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 15-7 önde bitirin milliler, maçı da 37-15 kazandı.

Milli takım, 16 Temmuz Pazar günü Bosna Hersek-Bulgaristan maçının galibiyle beşincilik mücadelesine çıkacak.