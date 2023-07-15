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Spor
AA 15.07.2023 15:25

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Yarışları yapıldı

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında durgun su kano yarışları gerçekleştirildi.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kano Yarışları yapıldı

Türkiye Kano Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalar, Seyhan Baraj Gölü'nde yapıldı. Üç kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan 52 sporcu, derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 15 Temmuz'da Türk milletinin ve devletinin verdiği mücadelenin, ülkenin birlik ve beraberliğinin devam ettirilmesinde büyük bir adım olduğunu söyledi. Amaçlarının yaşanan hainlikleri unutmamak ve unutturmamak olduğunu belirtti.

"Kano müsabakalarımız çok güzel bir ortamda, çok güzel yarışmalarla sonuçlandı. Katılan ve dereceye giren bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyorum."

Etkinliğin ardından Türk bayraklarının yer aldığı kanolar, geçiş gösterisi yaptı.

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