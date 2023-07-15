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Spor
AA 15.07.2023 15:09

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları Tekirdağ'da başladı

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları Tekirdağ'da başladı
[Fotograf: AA]

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 48 sporcu katıldı. Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar 3 farklı sınıfta devam ediyor.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, yarışların sporcular için güzel bir tecrübe olduğunu söyledi.

Uzel, yarışların gün boyunca devam edeceğini ifade etti.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen yarışlarımıza başladık. Sporcularımız madalya için yelken açtı. 48 sporcu gün boyunca dereceye girmek için mücadele edecek. Rüzgar bugün yarış için gayet uygun. Sporcularımız için sorunsuz bir yarış olmasını temenni ediyoruz."

Sporculardan Alev Erkan da yarışın kendisi için bir tecrübe olacağını dile getirerek, gün sonunda kürsüde yer almak istediğini aktardı.

Akşam saatlerinde tamamlanacak yarışların ardından dereceye girenlere ödül verilecek.

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