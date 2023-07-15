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Spor
AA 15.07.2023 15:05

Milli boksörler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kamp yapan Yıldız Kadın Boks Milli Takımı sporcuları, 15 Temmuz şehitleri için İstiklal Marşı'nı okudu.

Milli boksörler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
[Fotograf: AA]

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, başantrenör Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Sporcular, çalışmaları sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli boks figürlerin ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Ahmet Çınar, boksörlerin, çalışmalarını var gücüyle sürdürdüğünü söyledi.

Çınar, hain darbe girişimi sonucu şehit olanları unutmadıklarını dile getirdi.

"15 Temmuz 2016'da şehadete ulaşanları milli takım olarak unutmadık. Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kızlarımız da şehitlerimizin ruhuna hitaben değişik enstantanelerle tek yürek, tek bilek olarak İstiklal Marşı'mızı okudu."

Çınar, Avrupa Şampiyonası'nda hedefleri bulunduğuna işaret etti.

"Avrupa Şampiyonası'nda kızlarımız 15 Temmuz şehitleri için yumruk sallayacak, vurdukları altın olacak inşallah."

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