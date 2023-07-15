Açık 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.07.2023 14:53

Gaziantep FK mücadele gücünü arttıracak transferler peşinde

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erdal Güneş, birkaç gün içerisinde mücadele güçlerine katkı sağlayacak arzu ettikleri oyuncuların aralarına katılacağını söyledi.

Gaziantep FK mücadele gücünü arttıracak transferler peşinde
[Fotograf: AA]

Bolu Dağı'ndaki bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibinin teknik adamı Güneş, gazetecilere, 30 Haziran Pazar günü Gaziantep'te başladıkları kamp çalışmalarını verimli şekilde devam ettirdiklerini belirtti.

Güneş, geçen yıldan birçok oyuncunun istemeden de olsa lige ara verdiğine değinerek, bu nedenle handikaplarının bulunduğunu ve fiziksel kapasiteyi arttırma adına daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Güneş, Bolu kampında yaptıkları hazırlık maçında istediklerinin üzerinde mücadele gücü yakaladıklarını dile getirdi.

"Daha çok eksiğimiz var. Fiziksel olarak toparlamaya çalışıyoruz. Birkaç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Ondan sonra lige yavaş yavaş hazır olma yolunda çalışıyoruz."

"Yönetime liste verdik"

Güneş, geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı lige istemeden de olsa ara verdiklerine, mevcut oyuncuları diğer kulüplere gönderdiklerine dikkati çekti.

Güneş, bu şartlar altında yeni sezona hazırlandıklarına işaret etti.

"Transfer süreci kolay olmuyor. Her geçen saniye dengeler değişiyor, mali olarak ya da oyuncuların bakış açısında. Yönetime liste verdik. 3-4 alternatif isim verdik. Yönetimimiz de bu konuda büyük çaba sarf ediyor. Sanırım birkaç gün içerisinde arzu ettiğimiz, hedefimize ortak olacak ve mücadele gücümüze katkı sağlayacak oyuncular aramızda olacaktır."

Teknik direktör Güneş, mücadele dolu geçen Süper Lig'in şartlarına uyum sağlamak için Bolu'da var güçleriyle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Görme engelli sporcu 45 yaşında başladığı halterde aldığı derecelerle örnek oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
15:26
Sanatçı Tanju Tuncel hayatını kaybetti
15:19
Devlet Bahçeli: 15 Temmuz'da millet, zilleti mahvı perişan etmiştir
15:13
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor
14:52
Denizli halkı, Meclis'i işgal için yola çıkan darbecilere geçit vermedi
14:44
İtalya'da havacılık sektörü çalışanları greve gitti
"Türkiye Yüzyılının Kahramanları" fotoğraflarla hatırlandı
"Türkiye Yüzyılının Kahramanları" fotoğraflarla hatırlandı
FOTO FOKUS
FETÖ, 60 yıl önce devlet içinde yuvalanmaya başladı
FETÖ, 60 yıl önce devlet içinde yuvalanmaya başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ