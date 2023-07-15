Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk yeni takımının kalesini korumak için sabırsızlanıyor

Kırmızı-beyazlı ekibin Galatasaray'dan transfer ettiği 27 yaşındaki file bekçisi Okan, yeni sezon hazırlıkları ve şampiyon bir takımın kadrosundan şampiyon başka bir takıma gelme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Okan, Erzurum'da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlattı.

"Takımdaşlık üst seviyedeydi. Sezon öncesi olduğu için yorucu bir kamp ama ortam ve havamız güzel. İnşallah sezon içinde de böyle devam edebiliriz."

Okan, Galatasaray'ın şampiyon olduğu kadroda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Giresunspor'a bir yıl kiralanmıştım tekrar Galatasaray'a döndüm. Giresun'da gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Döndüğümde de çok şans bulamadım ama şampiyon takımın içinde yer alabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok kaliteli bir kadro ve o kadroyla şampiyon olduğum için mutluyum."

Okan Kocuk, sözleşmesinin sona ermesiyle Samsunspor'a geldiğini vurguladı.

"Oradaki sözleşmem bitti ve transfer dönemi başlayınca da benim için hareketli dönem başladı. Çünkü serbest oyuncuydum ve birkaç seçeneğim vardı ama Samsunspor gerçekten büyük bir camia. Burayı seçmemin nedenlerinden birisi de o aslında. Samsunspor, 11 yıl sonra tekrar Süper Lig'e geldi. Bence şu an ait olduğu yerde. Ben de bu forma için elimden geleni yapacağım. İnşallah bu sezon en yüksek performansı göstererek Samsunspor'a yardımcı olacağım. Umarım hedeflerimize ulaşırız."

"Büyük bir kulüpten büyük bir camiaya geldim"

Okan, transfer döneminde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile iletişim halinde olduklarını ifade etti.

"Ben büyük bir kulüpten büyük bir camiaya geldim diyorum. Tabii ki Galatasaray'da oynamak, orada olmak benim için çok değerli ve kıymetliydi. Samsunspor'da çok büyük bir camia. Yüksel başkan aldıktan sonra kulübün vizyon ve hedefleri gerçekten büyüdü. Ben de bu hedefleri ve vizyonu gördüğüm için buradayım. Hüseyin hocamız da çok istedi onunla sürekli iletişim halindeydik. Onun da beni çok istemesi burayı seçmemi sağladı. Burada olduğum için çok mutluyum. Samsunspor'da oynamak için heyecanlanıyorum."