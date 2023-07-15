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Spor
AA 15.07.2023 14:01

Fenerbahçe'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Fenerbahçe Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyeceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinde yayımlanan mesajında, şu ifadelere yer verildi.

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz." 

Fenerbahçe Kulübü olarak Atatürk'ün izindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin daima emrinde olunduğu vurgulandı.

"Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Ülke olarak FETÖ’yü binlerce kez lanetlediğimiz, darbe girişiminin 7. yılında terör örgütünün Fenerbahçe'mize karşı giriştiği kumpası hala destekleme cüretinde olanlara ‘durdukları yerin terör örgütünün yanı olduğunu’ bir kez daha hatırlatıyoruz."

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