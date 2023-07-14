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Spor
AA 14.07.2023 21:21

Bakan Bak: Herkese Türk'ün gücünü gösteren aziz milletimize selam olsun

Milli Birlik ve Demokrasi Günü programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını belirterek "Herkese Türk'ün gücünü gösteren aziz milletimize selam olsun." dedi.

Bakan Bak: Herkese Türk'ün gücünü gösteren aziz milletimize selam olsun
[Fotograf: AA]

Üsküdar Meydanı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Bakan Osman Aşkın Bak'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlara hitaben konuşma yapan Bak, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Bakan Bak, Türk milletiyle gurur duyduklarını vurgulayarak sözlerine devam etti.

"15 Temmuz gecesi meydanlara koşarak, hain FETÖ'nün uşaklarına karşı destan yazarak, herkese Türk'ün gücünü gösteren aziz milletimize selam olsun. O gece herkes, 'Bu millet evinde oturur bekler' diye düşünüyordu. Böyle bir şey yok. Bu millet asla esir olmadı, olmayacak ve kimseye boyun eğmeyecek."

Bakan Bak, hainlere karşı destan yazıldığını dile getirdi.

"Times dergisi 'Türkler tankları ezdi' diye yazdı. Türk milleti tankları, hainleri ezdi, meydanlara gömdü. Böyle bir milletin gençleriyiz, böyle bir milletin üyeleriyiz. Milletimizle gurur duyuyoruz. O gece köprüye koşan, tankları durduran, belediyenin önünde, Genelkurmay Başkanlığının önünde olan aziz milletimize helal olsun. Hain darbecilerin tuzak kurduğu Cumhurbaşkanı'mızın çağrısıyla, koşa koşa meydanlara giden milletimize selam olsun. Pusuda bekliyorlardı ama bir şeyi hesap etmediler, kimsenin esiri olmamış bu aziz milleti hesap edemediler. 15 Temmuz destanını yazan, bu aziz millettir."

"Kimse bu millete boyun eğdiremez"

Bakan Bak, o dönem NATO'da Türkiye için, "Türk ordusu artık güçlü değil, siz 200 üst düzey komutanı hapse attınız" yorumunun yapıldığının altını çizdi.

"Türk ordusu eskisinden daha güçlü. İçindeki hainleri temizledi ve aslan gibi komutanlar Fırat Kalkanı operasyonunu, Bahar Kalkanı operasyonunu yaptı. Kim ne derse desin! Bu gençler oldukça, Türk milleti oldukça, kimse bu millete boyun eğdiremez. Ezan susmaz, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kalır. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde şunu gösterdik; bu millet sadece ve sadece Allah'ın huzurunda eğilir, başka yerde eğilmez. 'Topunuz gelin' dedik. FETÖ geldi, PKK geldi ama bu millet boyun eğmedi. Gençler asla unutmaz, asla unutmayacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağız. 81 ilimizden gelen gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel ülkede ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Ezan şahit. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, ezan susmaz, Türk milleti asla diz çökmez."

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Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Temmuz
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