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Spor
AA 14.07.2023 20:10

Panathinaikos ABD'li basketbolcu Kyle Guy'ı transfer etti

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Kyle Guy'ı kadrosuna kattı.

Panathinaikos ABD'li basketbolcu Kyle Guy'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya'nın Joventut Badalona takımında forma giyen 25 yaşındaki şutör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kyle Guy, 2022-2023'te 7Days Avrupa Kupası'nda forma giydiği 21 maçta 11,8 sayı, 2,6 asist ve 1,7 ribaunt ortalamaları yakaladı. ABD'li basketbolcu, İspanya Ligi'nde ise 40 müsabakada 12,8 sayı, 2,1 asist ve 1,8 ribauntluk performans sergiledi.

Guy, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise Sacramento Kings ve Miami Heat'te toplam 53 maça çıktı.

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