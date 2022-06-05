A Milli Erkek Voleybol Takımı, Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda Portekiz'i ağırladı. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

Birinci set sonucu: Türkiye 25-22 Portekiz

Portekiz karşısında ilk set #FileninEfeleri'nin!



Set Sonucu: (1) Türkiye 25-22 Portekiz (0) pic.twitter.com/Yi156Wsxlu — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2022

İkinci set sonucu: Türkiye 25-15 Portekiz

Nefis oynadığımız ikinci seti Bedirhan'ın bloğuyla bitiriyoruz!



Set Sonucu: (2) Türkiye 25-15 Portekiz (0)#FileninEfeleri pic.twitter.com/gq65VMwVxq — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2022

Üçüncü ve son set sonucu: Türkiye 25-18 Portekiz

ÜÇTE ÜÇ! #FileninEfeleri, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti!



25-22, 25-15, 25-18 pic.twitter.com/fwBPCRcMkZ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 5, 2022

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Portekiz'i 3-1 yenmişti. Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, dörtlü final etabında Hırvatistan'da karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2023'te FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)