Avrupa şampiyonu ay-yıldızlı halterci, "Dünya Diyetisyenler Günü" dolayısıyla antrenman zamanını, şampiyonalar öncesi ve sırasındaki beslenme ve diyet programını, kilo kontrolünü değerlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Muhammed Furkan, sporcu için doğru beslenmenin olmazsa olmazlardan olduğunu ifade etti.

"Bir sporcunun başarıya ulaşmasında kesinlikle sağlıklı beslenme, düzenli uyku, akıllı antrenman, bu üçü olduğu sürece başarısızlık mümkün değil. Profesyonellik çok daha fazlasını gerektiriyor, attığın adıma, yediğin yemeğe, içtiğin içeceğe kadar her şeye dikkat etmen gerekiyor. Beslenme ve diyet için de bir ekibe ihtiyaç var."

Milli halterci, fiziki formunu nasıl koruduğuna ilişkin soruya yanıt verdi.

"73 kiloda yarıştığım için zaten yüksek kilolara çıkamıyorum, kilomu maksimum yarışacağım bu sıkletin 3 kilo üstüne kadar çıkartabilirim, çünkü daha sonra müsabakada beni fazlaca etkilememesi lazım. Genellikle yaptığım antrenmanlar sonrasında, antrenman sırasında ne kadar kilo verdiğimi ne kadar yağ kaybettiğimi kontrol ederek sonraki yemeği yiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Genç milli halterci, beslenme açısından güne nasıl başladığına ilişkin konuştu.

"Yumurtanın sarısını fazla sevmem, o yüzden 4 yumurta beyazı yerim, varsa 6-7 tane çeri domatesi, biraz dilimlenmiş salatalık ve çokça peynir. Özellikle kaşar peynirlerine zaafım var, tel peynirlerine, kahvaltılarda bunları çok seviyorum. Kahvaltıda tabağın birini peynire ayırırım, kahvaltıları dolu dolu geçiririm. Protein ağırlıklı bir kahvaltı oluyor."

Ay-yıldızlı sporcu, sabah saat 08.30 gibi kahvaltıya gittiğini ifade etti.

"Kahvaltıdan sonra çay, kahve olur, biraz uyanmak adına. Kahveden sonra hazırlanıp üstümüzü giyiniriz, antrenmana geçeriz. 'Kahve içmeden uyanamam' diyen arkadaşlarım var ama tamamen algı bu, ben elimi yüzümü yıkar bazen direkt antrenmana giderim."

[Fotoğraf: AA]

"Antrenman öncesinde kesinlikle tatlı ve şekerli şeyler tüketmemeye özen gösteririm"

Kahvaltının ardından ilk antrenmanı yaptıktan sonra öğle yemeği için Muhammed Furkan, "Öğle yemeği aslında akşam için bir hazırlıktır, daha çok protein ve karbonhidrat üstüne. Akşam antrenmanına çıkartacak enerjiye sahip olmak için bu şekilde besleniriz. Bu da tavuk, pilav veya makarna ağırlıklı olur, eti her yer iyi yapamıyor, o yüzden tavuk olur. Sonra tekrar antrenmana gideriz, enerjimiz biter akşam geliriz. Akşam biraz daha rahattır benim için, akşam yemeğini hafif geçiririm." ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonu Muhammed Furkan, "Çok fazla şeker alırsan antrenman sırasında baş dönmesi ve göz kararması oluyor. O yüzden antrenman öncesinde minimum şeker alırım, bir çikolata ya da tatlı yemem çünkü antrenman sırasında ciddi göz kararmasına neden oluyor, bu da kiloyla birlikte geriye düşmemize neden olabiliyor." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Muhammed Furkan, asla yememesi ya da mutlaka yemesi gereken besinlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kendi adıma antrenman öncesinde kesinlikle tatlı ve şekerli şeyler tüketmemeye özen gösteririm. Antrenman aralarında da mümkün olduğunca yeşil elma veya muz yemeye özen gösteririm çünkü koparma, silkme arasında özellikle ağır antrenmanlarda çok ciddi bir enerji kaybı oluyor. Hem set denemelerimiz fazla hem antrenman ağır, yüksek kilolarla çalışıyoruz, bu yüzden koparma bittikten sonra geriye kalan silkme ve diğer hareketlere çok enerjimiz kalmıyor. O yüzden biraz daha bu enerjiyi tazelemesi adına elma ve muz tüketmek işe yarıyor kendimce."

[Fotoğraf: AA]

Kuruyemiş tüketimine ilişkin de ay-yıldızlı sporcu, zaman zaman antrenmanlarda çeşitli çerezleri aldıklarını söyledi.

milli halterci, kamplarda yemek menüsünün antrenörleri ve diyetisyenleri tarafından özel hazırlandığını ifade etti.

"Antrenmanlarda günlük toplamda minimum 30-35 ton bir ağırlığın altına giriyoruz. Akşam gelince biraz tavuk, pilav, nar ekşili bir salatayla birlikte ufak bir tatlı ile vücut kendini biraz toplar. Daha sonra isteğe göre biraz tatlı da yenebilir. Akşam yemeğinden sonra yatmadan önce hiçbir şey yemem."