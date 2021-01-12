Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne galibiyetle başladı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i 3-0 yendi. Karşılaşma TRT SPOR 2'den naklen yayınlandı.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Türkiye ve Bosna Hersek, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda karşılaştı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemelerine galibiyetle başladı. Ay yıldızlı ekip, C grubu ilk maçında Bosna Hersek'i rahat bir oyun ile 3-0 yendi.
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te oynanan müsabakada Milli takımımız ilk seti 25 -15 kazandı.
Üstün oyununu devam ettiren Türkiye, ikinci seti de 25-17 önde tamamladı. Milli Takım, son seti 25-18 alarak maçtan 3-0 üstün ayrıldı.
Milliler ikinci maçında 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka TRT SPOR 2'den naklen yayınlanacak.
13 Ocak Çarşamba
20.00 Türkiye-Kuzey Makedonya
15 Ocak Cuma
20.00 Türkiye-Bosna Hersek
16 Ocak Cumartesi
20.00 Kuzey Makedonya-Türkiye
Statü
İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak
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