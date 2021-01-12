2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Türkiye ve Bosna Hersek, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda karşılaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemelerine galibiyetle başladı. Ay yıldızlı ekip, C grubu ilk maçında Bosna Hersek'i rahat bir oyun ile 3-0 yendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te oynanan müsabakada Milli takımımız ilk seti 25 -15 kazandı.

Üstün oyununu devam ettiren Türkiye, ikinci seti de 25-17 önde tamamladı. Milli Takım, son seti 25-18 alarak maçtan 3-0 üstün ayrıldı.

Milliler ikinci maçında 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka TRT SPOR 2'den naklen yayınlanacak.

13 Ocak Çarşamba

20.00 Türkiye-Kuzey Makedonya

15 Ocak Cuma

20.00 Türkiye-Bosna Hersek

16 Ocak Cumartesi

20.00 Kuzey Makedonya-Türkiye

Statü

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak