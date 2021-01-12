Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cem İlkel Avustralya Açık'a veda etti
Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin ikinci turunda veda etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen tek erkekler elemelerinin ikinci turunda, dünya sıralamasının 219. basamağında yer alan Cem İlkel, klasmanın 206. sırasındaki Fransız Quentin Halys ile karşılaştı.
İki saat 23 dakika süren mücadelede rakibine 2-6, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup olan milli tenisçi, turnuvadan elendi.
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