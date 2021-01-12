TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 17. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile oynanan 2. Grup müsabakasında rakip takım oyuncularına yönelik saldırısı nedeniyle Alper Sürücü'ye 12 maç men ve 3 bin 600 lira para cezası verildi.

Kocaeli'de 7 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı. Ev sahibi ekibin futbolcuları, kendilerine tekme attığı gerekçesiyle Alper Sürücü hakkında şikayette bulunmuştu.