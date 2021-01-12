Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece Tepeciksporlu futbolcuya 12 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Misli. com 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'da forma giyen Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 17. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile oynanan 2. Grup müsabakasında rakip takım oyuncularına yönelik saldırısı nedeniyle Alper Sürücü'ye 12 maç men ve 3 bin 600 lira para cezası verildi.
Kocaeli'de 7 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı. Ev sahibi ekibin futbolcuları, kendilerine tekme attığı gerekçesiyle Alper Sürücü hakkında şikayette bulunmuştu.
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